Zeballos: Hinostroza quiere despertar sensibilidad con persecución

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, consideró que el ex juez supremo César Hinostroza busca despertar “sensibilidad” en la justicia española, alegando persecución política, a fin de no ser extraditado al Perú.

En diálogo con Radio Nacional, precisó que los cuadernillos de extradición enviados a Madrid fueron elaborados tomando en cuenta la coincidencia de los tipos penales tanto en Perú como en España, teniendo en cuenta el tratado de extradición firmado entre ambos países.

“Hemos sido bastante cautelosos de que los dos tipos penales sean coincidentes, tanto en España como en Perú. El tema no pasa tanto por el tema de la doble incriminación, sino por una especie de sensibilidad que César Hinostroza quiere despertar en la justicia española alegando una supuesta persecución política”, señaló.

En ese sentido, Zeballos aseguró que no existe injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial y Ministerio Público, como alega Hinostroza Pariachi, luego de dictarse 18 meses de prisión preventiva contra el ex magistrado.

“No hay síntoma alguno de injerencia política en las determinaciones autónomas que toma tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Que por allí se pretenda construir algún tipo de intromisión del poder político sobre el poder jurisdiccional lo rechazamos, no hay evidencia alguna que pueda poner de manifiesto ese tipo de conclusiones”, aseveró.

Detención de PPK

Sobre la detención preliminar de diez días dictada contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, el titular del Minjus afirmó que desde el Gobierno son respetuosos de las decisiones judiciales, pero dijo sentir alguna “preocupación” porque se está incurriendo en un “nivel de exceso”.

“Somos respetuosos de los poderes jurisdiccionales, sin embargo esto no nos libera de compartir alguna preocupación. La medida de detención preliminar debe estar encaminada en algunos principios rectores y ya lo dijo en su oportunidad el Tribunal Constitucional en el caso [Ollanta] Humala. Esta es una medida extrema, excepcional, proporcional y provisional. Tiene que haber coincidencia con estas premisas. Yo no voy a juzgar la determinación del Poder Judicial, pero me parece que está incurriendo en un nivel de exceso”, subrayó.

Zeballos también advirtió que este tipo de determinaciones genera un nivel de desconfianza en la ciudadanía.

Como se recuerda, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra PPK, de 80 años, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

La medida también está dirigida también contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Adicionalmente se realizó el allanamiento e incautación en los respectivos inmuebles de las personas detenidas y a la oficina del ex presidente.

Debate sobre la reforma política

De otro lado, Zeballos consideró como “una actitud positiva” del Congreso de la República la decisión de iniciar este martes 16 de abril el debate de las propuestas de reforma política presentada por el Poder Ejecutivo.

Sostuvo que el martes asistirá a la Comisión de Constitución para sustentar uno de los 12 proyectos de reforma. Otro de los convocados es Fernando Tuesta, presidente de la comisión de alto nivel que formuló la propuesta.

“Hay una actitud positiva del Congreso, que le está dando un carácter prioritario en la agenda del Congreso”, declaró al recordar que el Gobierno envió al Congreso 12 proyectos de ley, de los cuales tres son reformas constitucionales.

Precisó que según una norma dada por este Parlamento, no se puede hacer cambios en la ley electoral un año antes de las elecciones; en consecuencia, queda exactamente un año para aprobar las reformas a fin de que puedan aplicarse en las elecciones de 2021.