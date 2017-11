Verónika Mendoza: asesor es denunciado por violencia contra la mujer

Abraham Valencia, asesor de prensa de Verónika Mendoza durante la última campaña presidencial, fue denunciado por la militante del movimiento Nuevo Perú Parwa Oblitas de ejercer “violencia psicológica, manipulación y control” contra ella.

A través de su cuenta de Facebook, Oblitas indicó que Valencia la insultó y la amenazó con agredirla físicamente con un cuchillo.

“Nos pasa a todas, he sufrido violencia psicológica, manipulación y control, me ha insultado y amenazado diciendo que me metería un cuchillo a la cara, ha llegado a decirme perra, basura y que apesto, ha tirado mis cosas a la calle y me ha empujado para sacarme de su casa”, señaló la abogada.

Oblitas admitió que ella también fue agresiva y que empujó y le puso la mano en la cara a Valencia, quien trabajó como asesor en la bancada del Frente Amplio cuando aún no se había dividido.

“Él dirá que yo fui agresiva y que tiene grabaciones mías. No voy a negar que en un nivel total de desesperación a los que me sometía, lo empuje a la pared y le puse mi mano en la cara; porque me estaba dejando de madrugada en la calle llevándose mi dinero y mis llaves”, indicó a través de un post en Facebook.

Lo personal es político el es Abraham Valencia https://t.co/LS3jT9MR0d — Parwa Oblitas (@ParwaOA) 2 de noviembre de 2017

La militante del movimiento Nuevo Perú contó que Valencia la culpaba por la violencia que él ejercía sobre ella.

“[Valencia] me hacía creer que era menos inteligente que él, me causaba mucho miedo cuando me contaba que había sido violento mientras era parte de la barra de la U, me decía que yo provocaba su violencia, que seguro yo quería que él reaccionara. Se burlaba de mi feminismo, me dijo muchas veces que era una falsa feminista, me llevo a estados de desesperación”, contó.

Parwa Oblitas cuestionó que Abraham Valencia defienda en público los derechos de las mujeres y que sea un político de izquierda.

“¿Alguien así puede decirse socialista? ¿Alguien así puede llenarse la boca de discursos y abanderar la lucha de las mujeres? ¿Alguien así puede andar tan campante siendo referente y dirigente político de izquierda?”, criticó.

