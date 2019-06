Velásquez Quesquén plantea que el TC dirima sobre reforma política

El congresista Javier Velásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria Aprista, planteó que el Tribunal Constitucional (TC) delimite la competencia del Ejecutivo sobre la reforma política, luego de que el presidente Martín Vizcarra presentara una cuestión de confianza ante el Parlamento.

“El Tribunal [Constitucional] debería dirimir. No hay que dejar estos malos precedentes de que el Poder Ejecutivo le diga a este, al próximo o cualquier Congreso: ‘sabes qué, tú me apruebas esta iniciativa y no me cambias una coma de mi proyecto’. Eso supone afectar gravemente la autonomía de un poder como es el Congreso”, señaló.

En RPP Noticias, indicó que si bien el Ejecutivo tiene facultades para solicitar la confianza sobre alguna materia en la administración del Estado, “eso no justifica los términos en los que se ha enviado la carta”.

“Parece que hubiera la intención de que no se dé la confianza, los términos en los que fue enviada y el antecedente de la forma en que el presidente Vizcarra parece que tienen la intención de que nosotros le neguemos la confianza, cuando en el fondo las cinco materias que proponen son absolutamente viables”, remarcó.

“Es inaceptable que un Congreso democrático se someta a que un poder extraño, que es el Ejecutivo, le establezca el plazo, la materia de cómo debe ser aprobado”, sentenció.

Velásquez Quesquén se pronunció luego de que el congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) informara que promoverá una demanda y una acción de amparo para delimitar la cuestión de confianza anunciada por el Ejecutivo.

Como se recuerda, el presidente del TC, Ernesto Blume, aseguró que Vizcarra “no está habilitado constitucionalmente para imponer” al Congreso la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional.