Vásquez advierte que denuncia de fiscal de la Nación contra Chávarry no será admitida

El vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que la denuncia constitucional presentada el último miércoles por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry no podrá ser admitida a trámite en dicho grupo de trabajo.

Vásquez explicó que según el reglamento del Congreso no se puede admitir una denuncia constitucional sobre un hecho que previamente ya fue archivado. Según refirió el legislador, la fiscal Zoraida Ávalos debió esperar a un nuevo periodo legislativo para presentar una nueva denuncia contra Chávarry.

“El problema con esta denuncia constitucional va a ser el siguiente. Como dice el artículo 89 en el numeral M [del reglamento del Congreso], una denuncia constitucional archivada por el mismo caso no podría ser admitida en el mismo periodo legislativo. Es decir, la fiscal de la Nación debió esperar hasta julio”, aseveró en entrevista con RPP.

El vocero de APP manifestó que cumpliendo con el reglamento del Congreso, corresponde no admitir la denuncia presentada por la titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos, por la irrupción en las oficinas lacradas del Ministerio Público y la sustracción de documentos, perpetradas a inicios de año contra Pedro Chávarry.

“Yo creo que eso es lo que corresponde si cumplimos con el reglamento del Congreso porque ya se archivó y ahora no podría ser declarada admisible porque estamos en el mismo periodo legislativo […] No va a evaluarse ni siquiera el problema de fondo en este tema, simplemente de oficio la parte técnica de la comisión debería declarar inadmisible”, detalló Vásquez.

Agregó que si la denuncia vuelve a ser presentada en julio, con una nueva legislatura, se evaluaría el fondo del caso, el cual debería contar con nuevas evidencias.

“El otro supuesto que se necesita para poder declarar procedente la denuncia constitucional es que tenga nuevas pruebas. Me imagino que sí lo tiene, no he revisado la denuncia, pero si la hace una fiscal que conoce y es especializada en el tema y viendo los folios que son 150 más o menos, tiene que haber nuevas pruebas”, destacó.

Finalmente, César Vásquez señaló que la fiscal de la Nación debió tener conocimiento de que presentando la denuncia en este periodo corría el riesgo de ser solo “un saludo a la tribuna”.

“Tendría que haberlo conocido la propia fiscal porque tiene su coordinador legislativo. Deberían saber que presentar una denuncia hoy, en el mismo periodo legislativo, luego que ha sido archivada es solo un saludo a la tribuna porque eso no va a ser declarado admisible porque el reglamento del Congreso lo prohíbe”, acotó.