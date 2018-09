Úrsula Letona: "Lo que hemos hecho es hacer nuestro trabajo"

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, negó este sábado que los miembros de su bancada en la Comisión de Justicia del Congreso pretendan impedir la aprobación de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Se señala que 9 congresistas de Fuerza Popular le hemos dado la espalda al país. Falso. Lo que hemos hecho es hacer nuestro trabajo y evitar que se apruebe un dictamen que no respetó el reglamento, que no fue convocada la sesión para ver un dictamen, y los dos problemas”, manifestó Úrsula Letona en Radio Exitosa.

“Se está afirmando tendenciosamente que el Congreso no quisiera aprobar esta reforma. Por supuesto que la queremos aprobar pero bien hecho, bien trabajada, como corresponde”, agregó.

Como se recuerda, el viernes último la Comisión de Justicia no aprobó el texto sustitutorio de proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para la reforma constitucional del CNM, luego que nueve congresistas de Fuerza Popular se abstuvieran de votar.

Para la parlamentaria fujimorista existen dos temas de debate que impiden llegar a un consenso al interior de la comisión: el régimen disciplinario y la nueva conformación del CNM.

“El regimen disciplinario actual ha permitido que solamente el CNM conozca las sanciones de jueces y fiscales supremos pero además ha evitado en muchos casos que jueces y fiscales de otras instancias sean sancionados. […] Tiene que ser revisado y modificado a profundidad”, explicó.

Sobre la nueva conformación de integrantes en dicha institución, Úrsula Letona sostuvo que existen dos posiciones que se desprenden del debate parlamentario, con énfasis en la participación de la sociedad civil a través de los colegios profesionales.

“Para nosotros, como Fuerza Popular, la posición que más tiene consenso es universidades acreditadas con más de 50 años y vía votación universal, y que el representante haya sido decano en alguna oportunidad”, precisó.

“Hay otra posición que señala que también tiene que haber presencia de los colegios profesionales, repitiendo un poco el esquema actual. Ahí es donde se ha entrampado la discusión”, añadió.

Maritza García

Úrsula Letona también se pronunció sobre las declaraciones de la suspendida congresista del bloque de Kenji Fujimori, Maritza García, quien lanzó un polémico cuestionamiento contra la parlamentaria fujimorista.

“La que no debería existir eres tú y tú sabes bien por qué lo digo, así que no me provoques que la tengo en la punta de la lengua”, fue el mensaje que le dedicó García a Letona en aquella oportunidad, a través de Twitter.

“Ella es una congresista suspendida que lamentablemente una universidad le ha quitado el título y tiene problemas legales que aclarar. Ella en el Congreso hoy no tiene nada que aportar”, respondió hoy Letona.