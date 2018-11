Letona: Keiko Fujimori es primera víctima de la violencia política

La congresista Úrsula Letona consideró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es la “primera víctima de la violencia política que hemos vivido” en el país en los últimos años, luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictara 36 meses de prisión preventiva contra la ex candidata presidencial.

“Creo hoy que Keiko es la primera víctima de la violencia política que hemos vivido. Definitivamente todos, empezando por ella y en el plano personal y partidario, hemos hecho reflexiones sobre qué pasó”, afirmó.

En el programa “90 central” de Latina, la ex vocera del fujimorismo indicó que han solicitado que Keiko Fujimori y los demás investigados afronten en libertad el proceso por los presuntos aportes de Odebrecht en la campaña del 2011.

“No tengo nada que ver en la campaña del 2011. Tengo la opinión de que hay que investigar. Nosotros no estamos pidiendo que la investigación se archive, sino que las personas involucradas afronten el proceso en libertad”, expresó.

Letona atribuyó la alta desaprobación de Fuerza Popular a la confrontación con el Gobierno en los últimos dos años. “Hemos hecho reflexión de cómo caímos en el juego de la confrontación, cómo fue que esto nos llevó a un carrusel de enfrentamientos, cómo el costo político nos ha pasado factura”, enfatizó.

La parlamentaria dijo que de los 61 congresistas que aún permanecen en el partido fujimorista, muy pocos sabían que Vicente Silva Checa brindó una asesoría específica. También aseguró que nunca vio al abogado en las reuniones internas de Fuerza Popular.

“Yo he participado en el comité político y nunca he visto a Silva Checa. El testigo protegido miente. Eso forma parte de la hipótesis no probada del fiscal Domingo Pérez. Desde que estoy en el partido en el 2015, no he visto al señor Vicente Silva Checa en las reuniones”, aseveró.