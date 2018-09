Úrsula Letona: "Estoy convencida que reforma judicial saldrá antes de diciembre"

La vocera de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona , adelantó que la reforma del sistema de justicia, en lo referido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), estaría lista y aprobada antes de diciembre, luego de su debate en la Comisión de Constitución del Congreso de la República.

“Estoy absolutamente convencida que la reforma del CNM, que es una partecita de la reforma de justicia, va a salir ya, muchísimo antes de diciembre. Estoy convencida de que la vamos a tener lista y aprobada”, expresó en el programa “Agenda Política” de Canal N.

No obstante, precisó que la reforma política, que incluye el no a la reelección congresal y el retorno a la bicameralidad, requerirá un “tiempo mayor” para asegurar la representatividad y la reconfiguración de los distritos. “Los cambios los vamos a ver en el 2021”, enfatizó.

De otro lado, Letona remarcó que el presidente Martín Vizcarra debe aclarar si tiene alguna relación con el empresario Antonio Camayo, sindicado como miembro de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“El presidente tiene la obligación de aclarar si tiene alguna relación con Camayo o con algunos de estos personajes que constantemente lo mencionan en sus diálogos. El presidente debería zanjar esto de una vez”, remarcó.

Justificó el pedido de “demostrar transparencia” a Vizcarra tras revelarse visitas de Camayo al Congreso de la República, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y, presuntamente, a Palacio de Gobierno.

“Es la oportunidad de que el presidente demuestre transparencia. Él omite determinados temas y aprovecha la agenda para dedicarse a otros”, refirió la vocera del fujimorismo también insistió en que Vizcarra.

Insistió en que el mandatario “ha dicho una o dos mentiras sostenidas” respecto a las reuniones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Se equivocó y le pedimos que enmiende esa conducta. Nos preocupa en general que el presidente falte a la verdad”, indicó.

Respecto al primer ministro, César Villanueva, Letona afirmó que no ha logrado cohesionar el Consejo de Ministros. “Este gabinete es más técnico que político. Tiene mucha gente escondida, cuidando la cartera en vez de plantear reformas en forma agresiva. No he visto a los ministros articulados”, finalizó.