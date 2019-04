Úrsula Letona asegura que no será testigo de Karina Beteta por ser miembro de Ética

La congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular, aseguró que no puede participar como testigo de la denuncia de su colega Karina Beteta contra el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la Comisión de Ética por ser integrante de este grupo de trabajo.

Sin embargo, confirmó que el 18 de octubre, día en que se habrían registrado los hechos, sí estuvo presente en el pleno del Congreso, desmintiendo la versión de Daniel Salaverry quien dijo que Letona estuvo ausente y no marcó asistencia dicho día.

“No puedo ser testigo, pero ustedes tienen los documentos […] Yo estaba en el pleno, no voy a entrar en dimes y diretes con el presidente del Congreso, pero voy a participar de la Comisión de Ética y en ese momento sabremos la verdad”, refirió.

“Yo no puedo hablar del tema, la Comisión de Ética es la competente y espero que ahí se esclarezca [la situación]”, agregó a la prensa.

Además, Úrsula Letona precisó que el pedido de Karina Beteta de considerarla como una testigo de la presunta agresión verbal deberá ser desestimado y se considerará al legislador Federico Pariona (Fuerza Popular), quien habría presenciado el hecho.

“[El pedido] se desestimará e irá el congresista [Federico] Pariona, que es el testigo presencial directo como lo ha indicado la congresista Beteta a la Comisión de Ética”, detalló.

Finalmente, la congresista evitó opinar sobre la denuncia, pero reiteró que sí estuvo presente en el pleno y que su actuación será estrictamente como parte del grupo de trabajo que indaga el hecho.

“No voy a opinar, ustedes tienen videos, las votaciones, tienen fotos, yo estaba en el pleno, pero a mí no me toca, en este caso, yo no soy parte del problema. El problema ha sido entre la congresista Beteta y el congresista Salaverry y a mí me toca actuar como parte de la Comisión de Ética y eso lo que voy a hacer”, dijo.

La versión de Salaverry

Como se recuerda, el último lunes el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, aseguró que la congresista Úrsula Letona, quien fue mencionada junto con Alejandra Aramayo por Karina Beteta como testigo en su denuncia, no estuvo presente en el pleno el día en que habrían ocurrido los hechos.

“El otro caso fue la congresista [Úrsula] Letona. Aquí está la asistencia del pleno, la congresista Letona estaba ausente del pleno, ni siquiera marcó asistencia. Entonces, no podemos estar utilizando la legítima defensa de los derechos de la mujer y de enfrentar la violencia contra la mujer con fines políticos para hacerle daño a tu adversario”, señaló en entrevista con Canal N.