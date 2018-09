Daniel Urresti: "Si soy declarado culpable, desde la sala diré que no voten por mí"

El candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, reiteró su confianza en que el 4 de octubre, cuando el Poder Judicial dicte sentencia por el asesinato de Hugo Bustíos, será declarado inocente. Caso contrario, aseguró que ese mismo día pedirá que no voten por él en las elecciones del 7 de octubre.

“Soy totalmente respetuoso de las instituciones y la ley. En el negado escenario en que yo sea condenado, se acabó, hasta ahí nomás, eso es todo. Ese día, como cualquier persona que es condenada […] me pondré de píe, me pondrán las esposas y me llevarán a la carceleta y luego a la cárcel que me designen”, indicó.

“Yo mismo, desde la sala, diré (en caso de ser sentenciado), y lo haremos saber por todos los medios, que soy culpable y que no pueden votar por mí”, añadió en declaraciones a América noticias.

Daniel Urresti agradeció que la sentencia se vaya a dictar el 4 de octubre, antes de las elecciones municipales, ya que permitirá a la ciudadanía ir a votar sabiendo cuál es el resultado de este proceso por el cual es acusado de haber estado presente cuando el periodista Hugo Bustíos fue asesinado en 1988.

“El día 4, que se dicte la sentencia, lo vamos a celebrar a lo grande. Yo no tanto, lo puedo soportar, pero sí mi familia […] Cuando me declaren inocente, vamos a celebrarlo por todo lo alto”, indicó.

Daniel Urresti también comentó la más reciente encuesta de Datum que lo coloca en un empate en el primer lugar con Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) con un 14,3% de intención de voto para cada uno.

“Esa confianza que están depositando en mí hace que mi compromiso sea mayor para cumplir con todos los ofrecimientos que estoy haciendo”, comentó para luego recordar sus principales propuestas: la acreditación de periodistas para que tengan acceso a toda la información de la Municipalidad de Lima y el cierre de mercados informales.

El último sondeo de Datum fue realizado entre el 22 y el 25 de setiembre, lo que indica que recoge los resultados del debate en el que Daniel Urresti y otros ocho candidatos a la alcaldía de Lima participaron.

La encuesta revela que todavía hay un 46% que no tiene su voto decidido. De ellos, un 35% aseguró que elegirá a su candidato el mismo 7 de octubre. Solo un 54% asegura que está completamente seguro de la persona por quién votará.