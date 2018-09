Urresti: "No soy de cuna de oro, por eso no quieren debatir conmigo"

El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, insistió en debatir con Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Ricardo Belmont (Perú Libertario) en San Juan de Lurigancho.

“Me he sentido culpable de que el señor Reggiardo no vaya al debate. Él ha ido a todos los canales y ha dicho: Urresti es malo, malo, malo. Yo, para quedar tranquilo con mi conciencia y para que la población conozca el plan de gobierno de Reggiardo, le he pedido disculpas”, expresó.

Tras calificar de “virreyes” tanto a Belmont como a Reggiardo, Daniel Urresti ironizó al señalar que tal vez no quieren debatir con él porque no es “de cuna de oro”.

Urresti se mostró confiado en que el 4 de octubre será declarado inocente en el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. También lanzó una advertencia a los delincuentes: “Vayan consiguiendo trabajo”.

De otro lado, Urresti anunció que ya inició la recolección de firmas para modificar la Constitución Política del Perú y revocar a congresistas de la República.

“Queremos modificar el artículo 134 de la Constitución para revocar a un congresista a través de la recolección de firmas”, expresó en el programa “20 18” de Canal N.

El también exministro del Interior explicó que en la actual cuentan con más de 3 mil voluntarios y un correo electrónico de coordinación, cerrarelcongreso@gmail.com.