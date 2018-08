Salvador Heresi admite sus "reacciones desbordadas" y pide disculpas

El exministro de Justicia Salvador Heresi pidió disculpas a su bancada y a quienes se hayan sentidos ofendidos con sus “reacciones desbordadas”, luego de la aparición de nuevos audios que lo comprometen con el cuestionado juez César Hinostroza.

“Ante maltrato recibido hubo reacciones desbordadas por nuestro lado”, escribió Heresi en Twitter, luego de que su bancada se reuniera para analizar las sanciones por los ataques a sus colegas de Peruanos por el Kambio (PPK).

“Por todo esto pedimos sinceras disculpas a cualquier miembro de la política peruana que se haya sentido ofendido. Continuaremos trabajando por el país”, agregó el también congresista.

Hasta el momento,no ha dado explicaciones a su bancada ni ha enviado alguna documentación, luego de que nuevos audios revelaran su cercanía con

Luego de que algunos de sus colegas de bancada, como Guido Lombardi, propusieran su separación o que sea sometido a un proceso disciplinario, Heresi escribió varios tuits contra ellos y aseguró que no renunciará a PPK.

"No me voy de ninguna manera. Yo formé el partido de buena fe, pero no voy a aguantarle majaderías a quienes tienen techo de vidrio o han sido operadores conocidos de", escribió en su cuenta de

No me voy de ninguna manera. Yo formé el partido de buena fe. Pero no voy a aguantarle majaderías a quienes tienen techo de vidrio y han sido operadores conocidos de PPK de quien no sabiamos había recibido millones de Odebretch para su bolsillo y sus campañas.