Fuerza Popular estudia posible censura a Daniel Salaverry, señala Carlos Tubino

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, indicó esta tarde que su bancada “está estudiando” una posible censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por la actitud mostrada el día de hoy al continuar con el debate pese a “la ofensa” a su agrupación por parte de Alberto de Belaunde (Bancada Liberal).

“Cuando un congresista se excede intencionalmente o no con una persona o con una bancada, que es peor, en ese momento el presidente del Congreso reconoció que [De Belaunde] se había excedido, entonces, pidió que retiraran la palabra. Cosa que el congresista De Belaunde se negó”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“No se deja la ofensa, el insulto en el aire, y, al final simplemente continúa la sesión. Eso es una ofensa muy seria y creo que todas las bancadas requieren respeto y hoy día hemos sido violentados, ofendidos y eso, por supuesto es una falta grave. Estamos estudiando el tema [de la censura a Salaverry]”, señaló.

En esa línea, Tubino rechazó que su bancada sea obstruccionista, puesto que Fuerza Popular respeta las leyes y la Constitución.

“Nosotros no somos los obstruccionistas que algunos quieren pintar, no somos tampoco los ogros de la película, sino que aquí sí vamos a respetar la Constitución y las leyes”, manifestó.

Minutos antes, el portavoz de la mayoría parlamentaria compartió a través de Twitter un pronunciamiento ratificando el compromiso de Fuerza Popular con el Estado de Derecho rechazando la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que ratifica la orden de prisión preventiva contra su lideresa Keiko Fujimori.

Pronunciamiento ⁦@BankadaFP⁩

Ratificamos nuestro compromiso c Estado Derecho c la independencia d los Poderes del Estado y c nuestra Constitución; la cual hemos jurado respetar/defender.

Asimismo rechazamos injusta decisión de la Sala Penal en caso @KeikoFujimori⁩ pic.twitter.com/Oa1YG6R3cN