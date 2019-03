Transparencia: tuits o artículos no son labores de representación

Los mensajes de los congresistas por Twitter o por teléfono, las declaraciones a la prensa o escribir algún artículo de opinión en medios no pueden considerarse como labores de representación, pues lo que se requiere es el contacto directo de legisladores con sus electores, opinó el secretario ejecutivo de Transparencia, Gerardo Távara.

“Escribir artículos, dar declaraciones de prensa o Twitter, el legislador lo puede hacer cualquiera de los 30 días del mes, pero cinco se reservan para volver a la circunscripción por la que fueron elegidos. Entonces, el congresista debe priorizar la cercanía y relación con la población en ese período”, subrayó.

Recordó que la Semana de Representación fue creada para que los congresistas, tanto de Lima como de provincias, no pierdan el vínculo directo con sus electores, por lo cual cinco días al mes debe regresar a la circunscripción por la que fueron elegidos.

En tal sentido, advirtió que cuando el parlamentario de provincia se queda en Lima, hace algún viaje fuera del país o pasa menos de los cinco días que se indican, no está cumpliendo con el propósito de esa representación.

“La situación se agrava en el caso de algunos congresistas que cobraron por una tarea que no cumplieron, pero el problema no es solo si cobraron o no, sino que los legisladores no pueden perder el contacto con la población que los eligió”, precisó Távara a la Agencia Andina.

Mencionó que el mandato es el mismo para los congresistas electos por Lima, quienes deben presentar un informe detallado de lo que hicieron en la Semana de Representación.

“El Reglamento del Congreso establece que deben dejar constancia de qué distritos visitaron, qué actividades hicieron, con qué organizaciones vecinales, instituciones sociales o funcionarios sostuvieron reuniones, audiencias, visitas a obras que están en ejecución, etc.”, refirió.

En cuanto al anuncio del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de emprender una reforma que garantice el uso transparente de los recursos por funciones de representación, Távara señaló que es importante esperar para conocer el contenido de la propuesta.

El último domingo se denunció que seis legisladores cobraron un cheque de S/ 2,800 como asignación por la Semana de Representación, pese a que no cumplieron con esa labor al encontrarse fuera del país con pasajes y viáticos pagados por el Parlamento.