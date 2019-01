Carlos Ticlla pedirá a Fuerza Popular votar en abstención en censura a Salaverry

El congresista Carlos Ticlla, de Fuerza Popular, manifestó su posición en contra de la moción de censura presentada por su bancada contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y adelantó que pedirá que su agrupación se abstenga en la votación de la misma.

“Voy a proponer si uno puede abstenerse, pero sin renunciar a la bancada. Estamos entendiendo que el que no vota por la censura ya no puede seguir, por eso veo que algunos están renunciando. Si uno vota en contra va a haber incomodidades”, sostuvo en diálogo con el diario El Comercio.

El legislador consideró que no era el momento para plantear una censura contra el presidente del Congreso y aseveró que le hubiese gustado evitar esta “situación de confrontación”.

“Es un momento muy difícil para Fuerza Popular, a mí no me hubiese gustado llegar a esta situación de confrontación. La verdad, considero que no era el momento para esta censura”, señaló.

Ticlla remarcó que no ha evaluado presentar su renuncia al fujimorismo y que no se alejará de su bancada así su pedido no sea atendido.

“No se me ha cruzado la posibilidad de renuncia”, subrayó. Sí dijo que en caso no se le permita abstenerse, votará de acuerdo “a la mayoría […] No quiero que se tome como un traidor a la bancada”, indicó.

Como se recuerda, ayer por la noche los parlamentarios Daniel Salaverry, Glider Ushñahua, Miguel Castro, Rolando Reátegui y Yesenia Ponce renunciaron a la bancada de Fuerza Popular ad portas del debate de la moción de censura planteada por esta agrupación contra Salaverry, en su calidad de titular del Parlamento a realizarse esta tarde.