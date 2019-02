Humala: revelan vínculos entre su gobierno y Club de la Construcción

En una entrevista con “Panorama”, Eduardo Sobenes, ex socio de José Paredes en la empresa Apoyo Total, reveló los detalles de la relación económica y empresarial que sostuvo con el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia además de lo que conoce respecto al ‘Club de la construcción’.

Sobenes relata que conoció al ex mandatario en el 2004, cuando necesitaba ayuda para realizar un trámite en París. En dicha época Ollanta Humala estaba de agregado militar en la capital de Francia. Entonces, José Paredes Rodríguez se enteró de esto y le ofreció la ayuda de Humala Tasso a quien según señala le decían “Paquete”.

“Esa es la única vez que he hablado yo con el comandante Humala por teléfono, año 2004. Efectivamente, en una semana resolvió el tema”, reconoció.

“En el año 2008, va a mi oficina José Paredes y me dice: oye, me ha llamado el “Paquete” Ollanta Humala y quiere que le haga una gauchada, quiere hacer un contrato con Nadine [Heredia] para justificar unos ingresos, para tramitar un crédito hipotecario del Banco de Crédito, pero yo no lo quiero hacer por Peruana de Vigilancia (empresa de Sobenes), él vino con el borrador del contrato, se trataba de hacer un contrato de 5 mil dólares por una consultoría”, sostuvo.

En esa línea, Sobenes reconoció que el mismo fue un contrato simulado que realizó como una retribución a los Humala Heredia.

“Yo lo hice por Pepe, porque él me lo estaba pidiendo y era mi amigo. Yo me sentí obligado por el favor que me habían hecho. Se trataba de hacer un contrato por una consultoría. Ellos le pusieron el nombre. Era una cosa así que dice mucho y nada. La dinámica era que se trataba de un contrato simulado”, indicó.

Posteriormente, ya durante la gestión de Humala Tasso, Sobenes conoció al ‘Club de la Construcción’ y mostró su sorpresa cuando se enteró de cómo funcionaba dicha estructura, logrando puestos clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Los primeros días del mes de agosto de 2011, cuando el gobierno se acababa de estrenar, tenía días, me llama el señor Carlos García Alcázar a mi teléfono y me pide una reunión. En esa reunión, uno de ellos tomó la palabra y me explicó que había un grupo de empresas que ya trabajaba mucho tiempo con el MTC en el tema de carreteras, y que para viabilizar los contratos […] O sea, si la empresa A tenía su maquinaria en el sur y salía una carretera para el sur, entonces él iba; si los otros estaban en el norte, iban. Y que necesitaban una persona que esté empoderada por el ministro y querían que sea el señor Carlos García Alcázar”, manifestó.

“Semanas después, estaba viendo ‘El Peruano’ y vi una resolución del ministro Carlos Paredes nombrando a Carlos García Alcázar como asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, yo me sorprendí. Lo llamo a Pepe y le preguntó que ha pasado y me dice que habló con Carlos y que ha venido de arriba”, indicó.