Testigo acusa a Tomás Gálvez por nexos con Acuña en nombramiento

Un testigo protegido aseguró que Tomás Gálvez fue nombrado fiscal supremo gracias a los esfuerzos de la familia del ex candidato presidencial César Acuña y su afán por controlar el sistema judicial.

Según Latina Noticias, el testigo protegido 01-2019 declaró el pasado martes 15 de enero a los fiscales que investigan a Los Cuellos Blancos del Puerto y sus nexos con la Fiscalía.

“César Acuña, a través de su hermano Humberto, me convocó para apoyar a Iván Noguera a través de las universidades”, dijo el testigo, que aseguró que los Acuña consiguieron los votos de los rectores chiclayanos en favor de Iván Noguera, electo para el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como representante de las universidades.

Tras ello, y siempre según la versión del testigo protegido, el siguiente paso fue llegar a la Junta de Fiscales Supremos. En 2015 Acuña le pidió promover a Tomás Gálvez, a quien conoce desde hace años atrás en su natal Cajamarca.

Así, el 15 de diciembre de 2015 Tomás Gálvez fue entrevistado por el propio Iván Noguera. Cinco días después Gálvez fue nombrado fiscal supremo. El destituido juez supremo César Hinostroza juramentó en la misma ceremonia.

“Humberto Acuña me habló para que se le brindase apoyo a Tomás Gálvez en la entrevista personal a través de Iván Noguera Ramos y una vez que salió elegido, coincidimos aquí en Lima en el despacho del fiscal Tomás Gálvez”, narró el testigo.

Si bien no quiso declarar sobre el tema, Tomás Gálvez fue enfático al señalar que su nombramiento no se debió a una recomendación de Acuña. Tanto él como el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry han sido vinculados a la red de corrupción montada en el Callao.