Tenso debate entre Manuel Velarde y Luis Castañeda se viraliza en redes

La campaña por las elecciones municipales a la alcaldía de Lima vivió hoy uno de sus momentos más tensos cuando los candidatos Manuel Velarde (Siempre Unidos) y Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) sostuvieron un polémico altercado durante un debate en vivo.

El hecho, que ya es viral en redes sociales, se produjo en horas de la mañana cuando los mencionados candidatos se dieron cita en los estudios de Canal N para debatir, entre otros temas, sobre la lucha contra la corrupción.

Luego que Manuel Velarde expusiera sus propuestas anticorrupción en una eventual gestión suya, el hijo del actual alcalde de Lima criticó que su rival no hubiera precisado en ideas más concretas. “¿Qué cosas realmente vas a hacer para que cambie este tema de la corrupción que es endémica, sistémica?”, inquirió Luis Castañeda Pardo.

“Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy a hacer”, respondió Manuel Velarde refiriéndose a la actual autoridad capitalina, Luis Castañeda Lossio. La respuesta marcó un breve silencio en el set de televisión.

“[…] Tú me pides algo concreto, yo digo: voy a investigar a tu papá de todo lo que ha hecho en esta ciudad donde no hay contratos que no están claros, hay manejos que no están claros y eso es lo que voy a hacer”, agregó el candidato de Siempre Unidos.

Luis Castañeña Pardo solo atinó a criticar a Velarde por su “obsesión” y “fascinación” con su padre, el actual burgomaestre de Lima, y negó que pretenda ser el “continuismo absoluto” en caso gane las elecciones.