Susana Villarán: "Siempre supe de los aportes de Odebrecht y OAS"

Susana Villarán aceptó que en todo momento tuvo conocimiento del aporte de las empresas Odebrecht y OAS a la campaña de la No Revocatoria de 2013. Sin embargo, admitió que cometió un error al permitir que estas entidades hayan financiado.

La ex alcaldesa de Lima admitió que siempre supo de los aportes de ambas empresas para financiar su campaña y evite ser revocada. En dicho momento, consideró que el dinero ofrecido eran de fondos legales.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, expresó la ex alcaldesa.

Villarán afirmó que pese al financiamiento que recibió no “hipotecó los intereses públicos” para favorecer a las empresas constructoras antes mencionadas, que ya tenían contrato con la ciudad de Lima.

“El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel. Por ello, se contrató a Luis Favre y su equipo”, dijo Villarán en un comunicado compartido en su cuenta de Facebook.

La política de izquierda pidió disculpas a la ciudad por no haber dicho la verdad desde un inicio.

Según la ex alcaldesa la intención en todo momento fue de darle “gobernabilidad a Lima” y continuar con las reformas que había encaminado durante su gestión.

“Reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado”, escribió en su cuenta.

“Pido perdón a todas aquellas personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima”, finalizó.