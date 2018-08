Susana Villarán: reprograman audiencia para comparecencia restringida

La audiencia en la cual se evaluará el pedido para dictar comparecencia restringida contra la exalcaldesa Susana Villarán fue suspendida y reprogramada para este viernes 10 de agosto debido a la ausencia de una de las personas involucradas en las investigaciones.

El juez Manuel Antonio Chuyo, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, determinó que la audiencia sea a las 3 p.m. del viernes a la espera de que el Ministerio Público pueda ayudar a notificar a María Julia Mendez Vega, una de las investigadas por los presuntos pagos de Oderecht a la campaña para el No a la revocatoria.

A la salida de la audiencia, la ex alcaldesa Susana Villarán reiteró que ella no ha recibido ningún tipo de pago por parte de Odebrecht, pese a declaraciones de Jorge Barata que la contradicen directamente.

“Jamás he recibido una coima en mi vida. He sido una funcionaria pública transparente siempre. Vivo de mi trabajo que es bastante modesto, todos lo saben, lo sabe la fiscalía. Estoy muy orgullosa de la trayectoria pública que he tenido, de lo que hemos hecho a favor de Lima”, declaró Susana Villarán ante la prensa.

“No le debo a nadie y, por lo tanto, no le temo a nadie”, añadió cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el Ministerio Público acceda a más testimonios de Jorge Barata.

Cabe recordar que Barata detalló ante fiscales peruanos que Odebrecht contribuyó a la campaña del No a la revocatoria con un aporte de US$3 millones, algo que la ex alcaldesa Susana Villarán ha negado a lo largo de las investigaciones.