Susana Villarán reitera que no recibió ni pidió coimas como alcaldesa de Lima

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán se pronunció luego de los más recientes interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht en Brasil por parte de fiscales peruanos, y reiteró que ella nunca recibió ni pidió ningún tipo de aporte para la campaña del No a la revocatoria.

“Que quede clarísimo, para todo el mundo, que no he recibido, propiciado ni tolerado coima alguna durante la administración municipal bajo mi responsabilidad entre el año 2011 y el 2014, tiempo en el que serví a mi ciudad entregándome entera y contando con un gran equipo humano capaz, comprometido e íntegro”, escribió en su página de Facebook.

Según Susana Villarán, desde que comenzaron las investigaciones por los presuntos aportes que habría realizado Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria, no se ha encontrado prueba alguna de que recibió dinero de estas constructoras brasileñas.

“Aún no se ha podido demostrar, con ningún tipo de medio probatorio que haya recibido dinero alguno de las empresas Odebrecht y OAS, tanto es así que Jorge Barata y Raúl Ribeiro han señalado que no hubo ninguna entrega de dinero a mi persona ni a otros funcionarios de la Municipalidad de Lima o transferencia a mi persona”, aseguró.

Esta versión de Susana Villarán contradice el testimonio que dio Raúl Ribeiro Neto, exrepresentante de Odebrecht para la concesión de Rutas de Lima. Según trascendió, ante fiscales peruanos dijo que la empresa hizo un aporte de US$3 millones a la campaña contra la revocación de la entonces alcaldesa.

En un interrogatorio que se llevó a cabo en Curitiba por más de cuatro horas, el ex directivo de Odebrecht dijo que fue José Miguel Castro quien, como gerente de la Municipalidad de Lima, pidió dinero para el No a la revocación. Esto fue aprobado por Jorge Barata, exsuperintendente de la empresa.

Susana Villarán también recordó que siempre ha estado a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial al acudir a todas las diligencias a las cuales ha sido citada, y que no apeló la medida de impedimento de salida del país que se dictó en su contra.

“No hay nadie más interesada que yo en que, en el más breve plazo, una justicia imparcial y pronta me absuelva de delitos que no he cometido”, manifestó Susana Villarán.