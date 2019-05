Susana Villarán: Poder Judicial evaluará pedido de prisión preventiva en su contra el lunes 13

El Poder Judicial programó para este lunes 13 de mayo la audiencia para evaluar el pedido de la fiscalía para variar la comparecencia restringida contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una medida de prisión preventiva por 36 meses.

A través de las redes sociales, dicho poder del Estado informó que la sesión se llevará a cabo en el edificio Carlos Zavala desde las 9 am y estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Este jueves, el Ministerio Público requirió variar la comparecencia restringida contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán por una medida de prisión preventiva por 36 meses como parte de la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

Cabe destacar que esta mañana, el abogado de Susana Villarán, Iván Paredes, consideró que el Poder Judicial debería rechazar el pedido del Ministerio Público para que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra su defendida porque, dijo, no existe peligro procesal.

“En este caso, variar la comparecencia restringida para una prisión preventiva contra Susana Villarán tenía que fundamentarse en el peligro procesal y debía sustentar que se ha incumplido las restricciones impuestas por el juzgado, y no las ha incumplido”, señaló en declaraciones a RPP.

Asimismo, el abogado aseguró que la ex burgomaestre ha cumplido con presentarse cada 30 días al Poder Judicial, notificar su cambio de domicilio y con el impedimento de salida del país que fue dictado en su contra.

“No tiene mayor problema porque tiene arraigo familiar, laboral y domiciliario. Quiero ver cómo sustentan el peligro procesal […] porque eso es lo que tiene que cambiar”, comentó.

El pedido de prisión preventiva incluye, además de la ex alcaldesa de Lima, a su ex gerente municipal José Miguel Castro, así como otros cuatro presuntos involucrados en el presunto aporte que hicieron las empresas Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocación y a favor de Susana Villarán.