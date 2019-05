Luis Castañeda: "No me parece bien hablar de Susana Villarán"

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio evitó este viernes a la situación legal en la que se ve envuelta la exburgomaestre capitalina Susana Villarán.

Aseguró que no le parece bien hablar de la hoy detenida ex alcaldesa porque sería aprovecharse de que “está en un problema”.

“No me parece bien hablar de la señora Susana Villarán, ella está en un problema y no voy a aprovecharme de eso. No quisiera decir nada más al respecto”, sostuvo en diálogo con la prensa a su ingreso al Congreso para asistir a la Comisión de Defensa del Consumidor.

Como se recuerda, Castañeda Lossio está citado ante este grupo de trabajo para responder por los contratos de concesión de los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio. El exburgomaestre deberá dar su testimonio por los contratos que la comuna metropolitana firmó con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht durante su segunda y tercera gestión a cargo del municipio capitalino.

Cabe destacar que la sesión de dicha comisión estuvo fijada para las 9 a.m., pero se decidió reprogramarla para las 4 p.m.

El pasado 7 de mayo la exalcaldesa de Lima Susana Villarán se presentó ante dicha comisión para responder sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos.

Sobre Villarán de la Puente pesa desde el martes 14 de mayo una orden de 18 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por la recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones para la campaña del No a la revocatoria el 2013 y su campaña de reeleección el 2014.