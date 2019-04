Susana Villarán evitó responder sobre aporte confirmado por Jorge Barata

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, evitó responder respecto al aporte de 3 millones de dólares a la campaña del ‘No a la revocatoria’ que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó durante su interrogatorio con el Ministerio Público este martes.

“En estos momentos no voy a responder, muy amable”, sostuvo la ex burgomaestre en diálogo con ATV + desde el intercomunicador en el edificio donde vive ubicado en la playa Arica, Lurín.

Más temprano, el abogado de la ex burgomaestre dijo no ver “nuevas pruebas” contra su patrocinada tras la primera jornada del interrogatorio de la fiscalía peruana a Jorge Barata. Recordó que la ex burgomaestre se encuentra bajo comparecencia con restricciones e indicó que esta medida no debería de variar.

“No veo que hayan nuevas pruebas, pero si las hay no debería variar la condición de Susana Villarán. Ella ha cumplido rigurosamente con las restricciones en su contra”, sostuvo en una entrevista con TV Perú Noticias.

El ex representante de Odebrecht en el Perú confirmó este martes durante su interrogatorio la entrega de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña a la campaña del ‘No a la revocatoria’ y remarcó que la ex alcadesa de Lima lo llamó para agradecerle por el aporte.