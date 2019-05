Difunden audios donde Susana Villarán habla de "tres palos verdes" de Odebrecht

Una serie de audios revelan conversaciones entre la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, su gerente municipal José Miguel Castro y el ex presidente de Emape Gabriel Prado, donde hablan de los 3 millones de dólares recibidos de la empresa brasileña Odebrecht para el No a la revocatoria en 2013.

Según ‘Cuarto Poder’, Villarán se refiere a los “tres palos verdes” y dice estar segura que en cualquier momento eso saldrá a la luz. Ella no interviene demasiado en la conversación ni le pide mayores explicaciones a José Miguel Castro, algo que ameritaba la situación.

“Escúchame, hay una cosa que me han dicho. Y es que es un tipo en Brasil ha dicho que tú y yo hemos ido a conversar para que nos den tres palos verdes. Yo me devano, ¿entiendes?… si es que eso va a aparecer en cualquier momento de buena fuente”, dice la entonces alcaldesa.

Prado cuestionó el uso de sus documentos personales para abrir una cuenta en Andorra, pues solo podía servir “para lavar activos”. Sin embargo, Castro le sugirió aplicar la estrategia de la negación ante la noticia, ya que la cuenta en Andorra estaba a nombre de “Gabriel Parado”.

Susana Villarán intervino en sus propios términos sobre el uso de los papeles de Gabriel Prado para abrir cuentas en el extranjero. “Recién ahora nos enteramos de todas las mierdas que son”, dice en referencia a los funcionarios de Odebrecht.

“Yo te quiero, yo te aprecio, yo no quiero que sufras, pero es una situación que ninguno de los que están en esta mesa ha buscado, ¿me entiendes? Eso es lo que yo sí quisiera que quede claro, Gabriel, no para defenderme ah, porque yo ya te dije (…) que yo me siento responsable de cualquier cosa que le pase a cualquiera de ustedes”, le señaló Villarán a Prado.

La conversación se centra principalmente en los cuestionamientos de Prado a José Miguel Castro por una cuenta a su nombre en Andorra. Este último le cuestiona el por qué firmó papeles sin leer. “Yo siento que, en este caso, a mí no se me ha dicho la verdad”, le espetó Prado.

Prado narró al programa que tras revelarse que Odebrecht pagó coimas depositándola en cuentas de la Banca Privada d’Andorra y que una de las cuentas estaba a su nombre, pidió reunirse con la propia Villarán y con Castro para que le den explicaciones.

Precisó que la reunión ocurrió en setiembre del 2017 en la casa de la ex burgomaestre capitalina y que entregó el audio a la Fiscalía en febrero de este año. El ex funcionario municipal viene siendo investigado desde hace un año y ocho meses.

Ante la fiscalía, Prado aseguró, tras salir de la Municipalidad de Lima en enero del 2013, que le pidió a la entonces alcaldesa y al gerente municipal José Miguel Castro que lo ayudaran a reengancharse en el Estado o en el sector privado.

Agregó que, luego de unas semanas, Castro lo llamó para comunicarle que había una posibilidad y que debía preparar una serie de documentos, entre ellos su pasaporte.

Prado indicó que junto con el entonces gerente municipal se reunieron en el Novo Hotel de San Isidro con un extranjero y que ahí firmó los documentos en blanco y entregó su pasaporte y copia de DNI, así como su currículum.

Lo que dijo Barata

En su última declaración ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en Brasil, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó que hizo un aporte de 3 millones de dólares a la campaña del No a la revocatoria de Villarán.

Precisó que 2 millones de dólares fueron para pagar a los publicistas Luis Favre y Valdemir Garreta y que el millón restante se iba a depositar en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra.

Barata señaló que José Miguel Castro le dijo que el nombre del destinatario final de la cuenta era Gabriel Prado. Sin embargo, nunca se depositó el dinero porque el trámite para abrir la cuenta se alargó más de lo debido, por lo que se le entregó directamente al entonces gerente municipal. Aseguró no conocer ni haberse reunido con Prado.