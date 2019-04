Susana Villarán no asistirá a citación en el Congreso este lunes 29

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán no asistirá a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso para responder por la ejecución del proyecto Línea Amarilla y por el contrato Vías Nuevas de Lima.

Según informó RPP Noticias, la exburgomaestre capitalina no acudirá a la sesión de dicho grupo de trabajo congresal por motivos de salud.

#LOULTIMO Ex alcaldesa de Lima @SusanaVillaran no asistirá mañana a la sesión de la comisión de defensa del consumidor del congreso por motivos de salud @RPPNoticias — Carlos Villarreal (@kikesitov67) 28 de abril de 2019

La sesión estaba programada para las 9 de la mañana y también iba a contar con la presencia del ex gerente municipal de Lima José Miguel Castro.

Según la agenda del Congreso, Villarán y Castro debían responder por el reajuste de tarifas de peaje en los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.

Asimismo, sobre su cualquier participación y/o conocimiento vinculado a los temas que son materia de la investigación a cargo de esta comisión.

Además, en el proyecto Línea Amarilla, deberán informar sobre la negociación para la firma de la adenda, el acta de trato directo, el contrato de fideicomiso Río Verde y el contrato de la obra Río Verde.

Esta era la segunda vez que Susana Villarán era citada por este grupo de trabajo, ya que el pasado 10 de abril debió presentarse, pero en esa ocasión solicitó una reprogramación de la sesión en el Congreso.

Cabe indicar que ayer Villarán se refirió por primera vez a las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata sobre supuestos aportes a la campaña del No a la revocatoria y negó los delitos que se le imputan.

A través de su cuenta en Facebook, la exburgomaestre dijo que se reserva el ámbito jurisdiccional para esclarecer con su defensa legal las acusaciones en su contra.

“Me reservo el ámbito jurisdiccional para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para establecer que no he cometido los delitos de Cohecho, Lavado de Activos y otros que me imputan”, escribió en la red social.