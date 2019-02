Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no sesionó por falta de quórum

La sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, programada para este miércoles 13 en la cual se iban a designar a los delegados a cargo de evaluar los casos de Pedro Chávarry y Pablo Sánchez, no se llevó a cabo por falta de quórum.

La cita estaba pactada para las 10 de la mañana. Sin embargo, solo contó con la presencia del titular del grupo de trabajo, César Segura (Fuerza Popular) y de los congresistas Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Karina Beteta (Fuerza Popular).

La agenda de la subcomisión establecía que hoy se designaría a los delegados de cinco denuncias constitucionales presentadas en este grupo de trabajo.

La primera contra el ex congresista Juan Pari, por presuntamente haber ocultado información a los demás miembros de la Comisión Lava Jato (2015-2016) sobre este caso.

Además, las denuncias constitucionales N° 121 y 123, formuladas por el congresista Marco Miyashiro (Fuerza Popular), contra el ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano y contra el ex presidente Ollanta Humala, respectivamente, por haber permitido la presunta comisión del delito de usurpación de funciones de parte de Nadine Heredia, ex primera dama de la República.

Este miércoles también se iba a designar un delegado para las denuncias constitucionales acumuladas N° 243, 248, 270, 285 y 288, contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, por sus presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Finalmente, estaba programada la designación de un delegado que asuma la denuncia aprobada en Comisión Permanente de la congresista Yeni Vilcatoma contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por su presunta responsabilidad en la fuga del ex juez supremo César Hinostroza a España.