Silvana Castagnola niega sanciones o conflictos laborales tras denuncia

Silvana Castagnola, trabajadora de Telefónica del Perú, negó haber tenido conflictos laborales o sanciones con la empresa de telecomunicaciones, tal como afirmaron los abogados José Ugaz y Luis Vargas Valdivia.

“Tengo 17 años laborando en la empresa y jamás he tenido siquiera una amonestación, un solo llamado de atención o un memorándum. Le pido a la compañía que muestre algo de que yo haya sido sancionada”, expresó.

Indicó que desde el 5 de noviembre de 2018 solicitó en varias ocasiones autorización para entregar la información al fiscal Renzo Huamán Garayar, pero la decisión de la alta dirección fue no hacerlo.

Castagnola recordó que el 26 de noviembre del año pasado sospechosamente le inhabilitaron su computadora luego de los reclamos que hizo por el requerimiento fiscal, hecho que denunció en una comisaría local.

“No sé cuáles son sus intenciones (de Telefónica), pero en este caso del fiscal Huamán Garayar he tenido las pruebas a la vista y me han obligado a borrarlas. Eso no era algo sensato, era algo totalmente inhumano”, expresó.

Como se recuerda, el último domingo Castagnola contó al programa “Punto Final” que tuvo que atender un requerimiento del fiscal Renzo Huamán, quien en el marco de una investigación de un caso civil solicitó un registro de llamadas del 2015.

Sin embargo, Telefónica del Perú le contestó que como la información pasaba los tres años de antigüedad, ya no se encontraba disponible. No obstante, Castagnola descubrió que esto no era cierto y que la información aún estaba en los servidores de la empresa.

“Se me obligó a borrar información, y se respondió en dos oportunidades a la fiscalía diciéndoles que no tenían la información, a pesar de que sí la teníamos”, sostuvo en una entrevista con el dominical de Latina.