Sheput: Hay un gran cinismo en el Apra con supuesto golpe de Estado

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) consideró que el Partido Aprista busca tratar de vender la idea de un golpe de Estado perpetrado por el Ejecutivo para desviar la atención sobre el ex presidente Alan García.

En Canal N, el parlamentario indicó que el Apra busca focalizar la atención en el Gobierno y no en el hecho de que García Pérez no ha sido incluido en el informe final de la Comisión Lava Jato, que investigó los presuntos sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas brasileñas en el Perú.

“Hay un gran cinismo en el Apra en los últimos días al tratar de vender la historia de que existe un golpe para justificar el hecho de que Alan García no esté presente en el informe Lava Jato. En ese sentido, mueven todas sus piezas para que todo se focalice en el gobierno y no se vea el asunto de fondo, que es la discusión del informe Lava Jato, en el cual no aparecen Keiko ni García”, expresó.

Respecto a la supuesta intromisión del presidente Martín Vizcarra en el Ministerio Público, al pedir la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, Sheput indicó que en realidad el Jefe de Estado busca “liberar” a la Fiscalía del sometimiento de Fuerza Popular.

“El testigo protegido señala que en el chat La Botica se indica de que no se procesen las acusaciones constitucionales contra Chávarry, para que, al dilatar esas investigaciones, él esté sometido a un grupo político, en este caso Fuerza Popular, para que ellos hagan lo que crean conveniente. Vizcarra lo que desea es liberar el Ministerio Público de esa intromisión de Fuerza Popular, para evitar que el fiscal Chávarry esté contra la pared”, anotó.

Sobre las tres acusaciones constitucionales contra Chávarry que están pendientes de revisar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Sheput manifestó que cuando se abordó el tema de los ‘Avengers’ se buscó destruir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Nos saltamos 100 denuncias constitucionales pendientes porque había el propósito de destruir a PPK a través de los Avengers”, manifestó al señalar que al seguir con los ataques a Vizcarra, buscando pretextos para no dialogar, el fujimorismo está demostrando que “no ha cambiado”.