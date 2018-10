Keiko Fujimori: "Serán los congresistas quienes decidirán si se allanan a las observaciones"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró que serán los congresistas quienes decidan si se allanan o no a las observaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de cumplimiento humanitario de la pena que beneficiaría a su padre Alberto Fujimori.

“Habría que revisar las observaciones que le han hecho a la autógrafa y lo que ahora corresponde es que esto reingrese nuevamente al Congreso y serán los propios congresistas y las distintas bancadas las que verán si deciden allanarse a las observaciones o insistir con el proyecto inicial”, señaló.

“La norma no busca acortar una sanción, sino busca cambiar la forma del cumplimiento de la pena buscando tratos humanitarios beneficiando a muchas personas no solo a mi padre”, explicó.

Minutos antes, el presidente Martín Vizcarra anunció su decisión de observar la norma aprobada en el Congreso en solo 48 horas y 34 minutos después de haber sido presentada por Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular.

En declaraciones a la prensa esta mañana, Vizcarra reconoció que la norma “se tramitó en el Congreso de manera muy rápida”. Asimismo, la ex candidata presidencial se refirió a la investigación que la fiscalía lleva en su contra por el caso Cócteles.

Consideró que existe “una estrategia entre el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho” para darle “la prisión preventiva como sea, cuando no corresponde”.

“Están afectando a todos los partidos y a la democracia en general, estoy pidiendo que se respeten mis derechos fundamentales […] Una responsabilidad política de ninguna manera puede llevar a una situación penal. Lo que buscan es destruir Fuerza Popular como dé lugar”, declaró.

Asimismo, Fujimori Higuchi aseveró que su principal error político como lideresa de la mayoría parlamentaria “ha sido tener un nivel constante de ataque y confrontación”.

Remarcó que su partido tomará un rol “más pro activo” y negó que su bancada se maneje de manera autoritaria como lo deslizó Francesco Petrozzi, quien renunció al fuijimorismo el viernes.

“Al señor Petrozzi le deseo la mejor de las suertes con esta lamentable renuncia, pero en la bancada todo se pone a votación, lo que dice no es verdad. Es más, yo he perdido un par de votaciones. Los que votan al final los congresistas, no yo”, manifestó.