Las Bambas: hoy se reanuda diálogo entre el Ejecutivo y Gregorio Rojas

Con el objetivo de resolver el conflicto social con la minera Las Bambas, el Gobierno reanudará hoy el diálogo con la comunidad de Fuerabamba (Apurímac). Anteriormente hubo un primer encuentro el pasado 31 de marzo.

La reunión se realizará a partir de las 10:30 horas en la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), en el distrito de Jesús María, y en ella actuará como mediador monseñor Miguel Cabrejos.

En la cita participarán el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; el cardenal Pedro Barreto; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; y los representantes de la minera.

Como se recuerda, Del Solar afirmó que el proyectoes una “prioridad” para el país y enfatizó que el Ejecutivo busca resolver el conflicto entre la comunidad dey la minera a través del diálogo.

“De hecho, Las Bambas es una prioridad para el Perú. En este momento se encuentra ante un problema que esperamos sea considerado una anécdota en el camino, sin dejar de entender, que refleja problemas más profundos que tenemos que resolver ahí mismo y en otros lugares”, señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el primer ministro aseguró que alrededor del proyecto minero, como en el distrito de Challhuahuacho, y en las provincias de Cotabambas y Chumbivilcas “no hay oposición”.

“Tenemos confianza que alrededor del proyecto Las Bambas y lo han mencionado los propios comuneros con los que he conversado en persona. No hay oposición al proyecto, hay problemas que resolver. No hay en Chalhuahuancho, no hay en Cotabambas, ni en Chumbivilcas, oposición al proyecto. Tiene que seguir. Tenemos que encontrar maneras para que haya una armonía mayor”, añadió.