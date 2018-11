Salvador Heresi también renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio

El ex ministro de Justicia Salvador Heresi hizo pública esta tarde su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio. Sin embargo, el legislador precisó que mantendrá su militancia política en dicha agrupación.

Heresi arguyó que “discrepancias en la conducción” de la bancada lo llevaron a tomar esta decisión de carácter irrevocable.

“Hoy he comunicado a los miembros de Peruanos por el Kambio mi renuncia irrevocable a la misma. Discrepancias en la conducción de la misma motivan la presente. Mi posición en el Congreso será institucional coordinada con los dirigentes del CEN de mi partido. Mantengo mi militancia”, escribió en su Twitter.

Al ser consultado al respecto el parlamentario dijo que su decisión viene por su profundo desacuerdo en la manera cómo Gilbert Violeta ha estado manejando la bancada.

“Nuestro portavoz [Gilbert Violeta] no está en el Perú cuando se está debatiendo un informe sobre el hecho de corrupción más importante del país en los últimos años, y nuestro portavoz no ha estado presente coordinando con nosotros la población que se iba a tomar […] Esta no es la primera vez que nuestro portavoz no está votando en decisiones que son importantes para las decisiones del Congreso de la República”, sostuvo en diálogo con RPP.

“La bancada se ha convertido en disfuncional por problemas de conducción”, consideró.

La renuncia de Heresi se da dos días después de que el congresista Guido Lombardi dejase la bancada de Peruanos por el Kambio. El parlamentario explicó mediante una carta dirigida a los voceros que su alejamiento se daba debido a que desde dicho grupo no era “posible darle al presidente Vizcarra el apoyo que merece”.