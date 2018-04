Heresi ratifica respeto del Gobierno a fallo sobre Humala y Heredia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, ratificó que el Gobierno es respetuoso de la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de revocar la prisión preventiva que desde hace nueve meses vienen cumpliendo Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Desde Piura, donde supervisa el traslado de los 25 internos a un penal de alta seguridad en Pasco, remarcó que la posición es muy clara en el sentido de respetar plenamente las resoluciones de los poderes del Estado, en este caso, del TC, tal como lo expresó el propio jefe del Estado, Martín Vizcarra.

“Nosotros respetamos. Más allá del contenido del fallo, consideramos que es importante en una democracia ser respetuosos de las instituciones jurisdiccionales y del contenido de sus resoluciones”, comentó el también congresista oficialista.

Como se recuerda, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, confirmó en la víspera la decisión del organismo, que decidió por mayoría dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia, privados de su libertad desde hace nueve meses.

La resolución del TC dio por admitido el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del expresidente y de su esposa, con lo cual ambos dejarán la prisión en las próximas horas, y, si bien serán investigados en libertad, tendrán comparecencia con restricciones.

A ellos se les indaga por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en el marco de las pesquisas del Ministerio Público por el caso Odebrecht.

En otro momento, Heresi condenó el ataque a la joven Eyvi Agreda, quien el martes fue rociada con gasolina y quemada dentro de un bus en Miraflores, y consideró que el agresor pirómano, identificado como Carlos Hualpa, merece la sanción más severa.

Agregó que, desde su sector y mediante un grupo de defensores de justicia, ha brindado el apoyo y asesoría legal a la víctima para que su agresor termine en la cárcel, e incluso se mostró a favor de que el atacante sea recluido en un penal para reos de alta peligrosidad.

“Este crimen no tiene ninguna justificación, no entendemos cómo puede haber gente que hace este tipo de salvajadas. No podemos presumir el atenuante de una enfermedad mental para que el agresor no purgue la pena que le corresponde”, subrayó el ministro.

Salvador Heresi inspecciona en Piura el traslado de los 25 integrantes de la banda criminal “Los Bolongos” hacia un penal de alta seguridad en Cochamarca (Pasco), a fin de tener un régimen más severo dentro de la política de fortalecimiento del sistema penitenciario.

Manifestó que en esta medida ha participado el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Fuente: Andina