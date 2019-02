Heresi: Los encargados de recaudar fondos quieren responsabilizar al partido PpK

El congresista Salvador Heresi, quien anunció que regresará a la bancada de Peruanos por el Kambio, cuestionó que las personas que estuvieron a cargo de las finanzas de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 quieran responsabilizar al partido político.

“Había un grupo de confianza del presidente (Kuczynski) que no tenía relación, que no eran dirigentes de partido”, recordó Heresi en una entrevista a ATV.

“Nuestras apariciones públicas se refieren a un tema. Es que sentimos que hay una intencionalidad de quienes han sido los verdaderos responsables de recaudar los fondos de no se sabe dónde. Han querido pasar la pelota a Peruanos por el Kambio diciendo que las finanzas del partido las vio el partido”, añadió.

Salvador Heresi minimizó así las versiones de testigos que señalaron que la hermana de Gilbert Violeta, Giovanna Violeta, controlaba el dinero de la campaña y que incluso pedía a trabajadores del Instituto País (ONG fundada por Kuczynski) que hagan depósitos a las cuentas del partido.

“Giovanna Violeta es una secretaria. ¿Creen que PPK y las personas que he mencionado van a permitir que el manejo de la recaudación de fondos los maneje una secretaria? Es imposible de creer”, comentó.

Salvador Heresi dijo que, según lo que pudo ver en el 2016, las personas que estuvieron más vinculadas con temas de aportes para la campaña presidencial fueron Susana de la Puente y el ex ministro Alfonso Grados.

“Hay una investigación fiscal, hay un colaborador eficaz. Es posible que haya más colaboradores eficaces. Finalmente, la verdad se conocerá”, manifestó.

El congresista recordó que él no hizo aportes económicos a la campaña de PPK debido a su distanciamiento con el entonces candidato presidencial de su partido.

“Yo tenía mis discrepancias con PPK porque no me apoyó en la campaña municipal, incumpliendo un acuerdo que habíamos firmado. No tuvo su palabra conmigo”, manifestó, para luego reiterar que la dirigencia de Peruanos por el Kambio buscará “recuperar el partido” y deslindar con el Gobierno de Martín Vizcarra.

“No estamos en el Gobierno. ¿Por qué vamos a asumir el activo y el pasivo de un Gobierno en el que no estamos?”, concluyó.