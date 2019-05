Salvador del Solar: Es por mandato de la Constitución que el Congreso debe priorizar reformas

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró este viernes que el Congreso debe priorizar los proyectos de reforma política enviados por el Ejecutivo “por mandato de la Constitución”.

Dijo esperar, en ese sentido, que la Comisión de Constitución modifique su cronograma y debata las iniciativas de reforma; puesto que si no se avanza con los “cambios constitucionales” de la reforma política en esta legislatura “no se podrán conseguir antes del 2021”.

“Hemos hecho una invocación bastante clara a la Comisión de Constitución para que, cumpliendo con el artículo 105° de la Constitución, los proyectos de ley que son iniciativa del Ejecutivo y son presentados, como ha sido el caso de la reforma política, con carácter de urgencia, reciban un tratamiento prioritario. Es por mandato de la Constitución que tienen que recibir ese tratamiento”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

“Tenemos que comenzar de inmediato con la reforma política y no es un tema simplemente de no estar conformes. Necesitamos avanzar con las modificaciones de nivel constitucional que si no se consiguen comenzar en esta legislatura, no se podrán conseguir antes del 2021”, señaló.

Como se recuerda, el martes la Comisión de Constitución del Congreso, dirigida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), aprobó con los votos del fujimorismo y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral sin priorizar los 12 proyectos que el Ejecutivo entregó hace un mes.

En otro momento, Salvador del Solar destacó el “Plan Multianual de Heladas y Friajes del 2019 al 2021” elaborado por el Ejecutivo y explicó que este es parte de la idea del Gobierno por no “dejar las cosas como están y mejorar como país”.

“Las cosas las estamos cambiando, porque el lema, la orden que tenemos del presidente Vizcarra es que no estamos aquí para dejar las cosas como están, estamos aquí para mejorar y estamos muy contentos de haber lanzado con anticipación este plan multianual de heladas y friajes del 2019 al 2021”, detalló.

Finalmente, el jefe del Gabinete se refirió a la situación del conflicto social en torno a la empresa minera Las Bambas y remarcó que el Ejecutivo permanece en diálogo con las comunidades para “resolver las diferencias” y “ayudar a todos”.

“Todo proceso de diálogo que trata de resolver diferencias es un proceso desafiante, es un proceso que tiene avances, que tiene momentos en los que afloran problemas y se siguen resolviendo”, manifestó.

“Nosotros estamos para ayudar a todos. Un diálogo para ayudar a todos quiere decir que todos tenemos que conceder, todos tenemos que tener algún grado de desprendimiento, nadie tiene nunca toda la razón”, indicó.