Salgado pide a la fiscalía publicar transcripción del interrogatorio a Barata

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, pidió al Ministerio Público este miércoles dar a conocer la transcripción del interrogatorio al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata para evitar especulaciones.

“La transcripción la tienen que dar porque es de interés nacional. Que [la fiscalía] no oculte información que luego los peruanos terminan por especular y sacan conclusiones erróneas”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Barata ha realizado una serie de declaraciones que corroboran una anterior versión, otras nuevas, en fin, esperemos lo de hoy día, pero se tiene que traer la transcripción inmediata, fidedigna, tanto del procurador como del Ministerio Público”, señaló.

En esa línea, la también ex presidenta del Congreso se refirió a lo declarado por Barata respecto a un presunto aporte a Keiko Fujimori en la campaña electoral el 2011. La legisladora aseveró que lo dicho por el ex ejecutivo “tendrá que corroborarse” e instó a la fiscalía a realizar “su labor investigadora” y no solo basarse en las colaboraciones eficaces.

“La versión [de que Keiko Fujimori recibió dinero de Odebrecht para su campaña] tendrá que corroborarse, la versión es de uno solo. En todo caso, tendrá que corroborarse, la versión es de uno solo. ¿Qué hay de las investigaciones del Ministerio Público? ¿El Ministerio Público solo espera el testimonio de estos colaboradores eficaces?”, cuestionó.

“La fiscalía tiene que hacer su labor investigadora, no solamente basarse en lo que le van a traer o le van a decir, osea, el Ministerio Público tiene que hacer su labor investigadora, no solamente basarse en lo que le van a traer o decir para corroborar versiones”, indicó.

Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, remarcó que su hoy presa lideresa no ha tenido “nunca” un contacto con la empresa brasileña para un aporte y consideró que el también detenido ex ministro Jaime Yoshiyama deberá aclarar dicha situación.

“Con Keiko Fujimori nunca han habido contactos. Ha habido, más bien una distancia, ya el señor Yoshiyama tendrá que aclarar. Tenemos que saber la verdad. Cabe resaltar que no es delito ni estaban tipificados como delito los aportes de campaña, entonces ¿por qué Keiko Fujimori sigue un día más presa?”, manifestó.

Tema de Kenji debe ser debatido en Junta de Portavoces

En otro momento, Luz Salgado aseguró que el ex presidente Alberto Fujimori y Keiko Fujimori se encuentran preocupados por la situación del suspendido legislador Kenji Fujimori.

Dijo creer, en esa línea, que la Junta de Portavoces debería debatir el pedido de Cambio 21 para que el congresista retorne al Parlamento. Precisó, sin embargo, que este es un tema que debe ser analizado de manera jurídica.

“[Alberto Fujimori y Keiko Fujimori] están preocupados por la situación de Kenji, porque tampoco el Ministerio Público ha encontrado nada hasta ahora. Yo creo que ese tema tiene que ser debatido en Junta de Portavoces. Ellos [Cambio 21] lo han planteado y este es un tema que se tiene que analizar jurídicamente”, explicó.