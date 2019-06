Daniel Salaverry: "Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció vía Twitter para asegurar que se defenderá de quienes buscan imponer “una dictadura parlamentaria” luego que se conociera que presentó una demanda de amparo contra la Comisión de Ética por el informe que plantea suspenderlo por 120 días.

“La Comisión de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a ‘Cuellos Blancos’ deben terminar”, escribió el titular del Legislativo.

“No permitiré que se pisoteen las normas. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria. ¡Vivimos en democracia! No más abusos”, añadió.

Daniel Salaverry escribió esto luego que el Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, admitiera a trámite un recurso de amparo que presentó el legislador contra toda la Comisión de Ética.

Cabe recordar que este grupo de trabajo, presidido por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) aprobó por unanimidad un informe que recomienda suspenderlo por 120 días por haber presentado datos falsos en los informes de semana de representación.

El titular del Congreso de la República asegura que hubo una vulneración del derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial, derecho a la defensa, derecho al debido proceso-debida motivación y derecho a la dignidad de la persona humana.

Daniel Salaverry también señala que se ha transgredido el principio de legalidad, de tipicidad y subprincipio de taxatividad, de culpabilidad y de imputación necesaria.

