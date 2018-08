Salaverry: "Daré celeridad al caso de Ríos para que el Congreso tome una decisión"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló esta noche que le dará “celeridad al caso” del congresista Benicio Ríos, para que el Legislativo tome una decisión respecto a su inmunidad parlamentaria el día de mañana luego de que el Poder Judicial hiciese público que ya envió el documento requerido por el Parlamento.

Como se recuerda, el lunes Ríos reapareció tras meses en la clandestinidad en el Congreso de la República y se puso a disposición del mismo.

Tras ello, el Parlamento decidió pedirle al Poder Judicial información sobre el caso del legislador, quien ha sido condenado a siete años de prisión por el delito de colusión agravada, para que la https://peru.com/noticias-de-benicio-rios-220366 tome una decisión al respecto.

“Habiendo leído el tweet puesto por el Poder Judicial y los comentarios hechos por el vocal Francisco Távara, me imagino que mañana a primera hora estará ingresando esta solicitud, y yo como me he comprometido, voy a darle la celeridad del caso”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Inmediatamente convocaré a la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la congresista Luciana León, para que pueda convocar en el acto a ese grupo de trabajo y pueda tomar una decisión al respecto”, enfatizó.

El titular del Parlamento aseveró, en esa línea, que mañana mismo se le podría revocar la inmunidad parlamentaria al legislador Benicio Ríos. Remarcó que no permitirán que ningún ciudadano “menos uno que representa al pueblo peruano, se burle de la justicia”.

“Nosotros estamos sumamente preocupados con este tema, queremos tomar decisiones rápidas y esperamos que mañana a primera hora ingrese este documento para poder iniciar el proceso”, señaló.

