Salaverry: Comisión de Ética sentó un precedente al archivar caso Del Castillo

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que todos los legisladores deberían estar dispuestos a ser investigados en la Comisión de Ética Parlamentaria cuando surge algún cuestionamiento en su contra, luego que este grupo de trabajo archivara una investigación contra Jorge del Castillo por el pago de sueldo a favor de su ex asesora Dianne Monge cuando ya no laboraba en su despacho.

Al respecto, Daniel Salaverry agregó que el grupo de trabajo “ha sentado un precedente” sobre la responsabilidad que tienen los congresistas y los asesores por los documentos que se elaboran en cada despacho legislativo.

“La Comisión de Ética el día de ayer ha tenido esta decisión, ha sentado un precedente respecto a la responsabilidad que tiene el congresista (Jorge del Castillo) y los asesores por los documentos que estos elaboran y se ha archivado el tema”, precisó.

Durante su exposición ante Ética, Jorge del Castillo atribuyó la responsabilidad del pago a favor de su ex asesora a un error cometido por personal de su despacho. “Tengo la tranquilidad de saber que esto es un hecho involuntario, no doloso en ninguna circunstancia”, indicó el parlamentario aprista el lunes 8 de abril.

Daniel Salaverry, de otro lado, hizo referencia a la indagación que se sigue en este grupo de trabajo y que lo involucra en la presentación de informes de actividades de semana de representación adulterados.

“Yo he sido el primero que le pidió a la presidenta de la comisión (Janet Sánchez) que no solo me abrieran indagación sino investigación porque era el más interesado en que estos temas se aclaren. Yo creo que esto [ser investigado] debería ser la predisposición que tiene que tener todo congresista cuando hay alguna duda respecto a su accionar”, indicó en entrevista con RPP.

El titular del Legislativo se pronunció también sobre la aprobación con la que cuenta este poder del Estado y manifestó que pese a que esta aún sigue siendo baja, se ha triplicado respecto al porcentaje que tenía cuando asumió la presidencia de la Mesa Directiva.

“La aprobación del Congreso es baja; sin embargo, hemos triplicado esa aprobación desde que asumí la presidencia del Congreso. Lo recibimos en 6% y ahora tenemos 18%. Sigue siendo baja, pero estamos trabajando para mejorar la credibilidad del Congreso”, finalizó.