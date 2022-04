Rosana Cueva, directora periodística de Panorama, salió al frente para pronunciarse sobre la carta notarial que envió el presidente de a República al programa en donde anunció que interpondrá una demanda por difamación agravada por el reportaje en el que supuestamente aparece jugando fútbol con un representante de empresas que ganó contratos millonarios durante su gobierno.

La también conductora del espacio se tomó algunos minutos el último domingo para dirigirse al mandatario y explicarle que no es posible realizar la rectificación que solicita ya que las observaciones sobre la identidad del empresario Roberto Aguilar y su participación en la pinchanga son parte de las conclusiones realizadas por dos reconocidos especialistas.

“Es un hecho per sé insólito de parte de un jefe de estado, un pedido que -hay que decirlo- no es posible atender debido a que la aseveración sobre la identidad del asistente a la ‘pichanga’ del señor Castillo no es una afirmación de la reportera ni mía, sino son las conclusiones basadas en métodos científicos a las que arribaron dos reconocido peritos”, indicó inicialmente.

En ese sentido precisó que el trabajo periodístico de su programa “es investigar, aportar indicios sobre posibles casos de corrupción cumpliendo por supuesto con cada uno de los pasos que nuestra profesión exige y eso es lo que se hizo”. “El portal vigilante.pe recogió un testimonio de primera mano que asegura que este señor, Roberto Aguilar Quispe, es un hombre conocido en los círculos íntimos de los ‘sobrinísimos’, versión que no llego solo con palabras sino con fotografías”, explicó.

“Es o no es objeto de interés público investigar una versión de esa naturaleza, la presunta cercanía de un proveedor sin experiencia cuya novata sociedad con las empresas chinas le está permitiendo ganar millones de soles a través de obras y fondos público. Ese tema, esa duda razonable en medio de tantísimas denuncias, no debe ser investigada porque -según el presidente- desestabilizaría su gobierno bajo la supuesta consideración de que se estaría cometiendo abuso de la libertad de expresión al hacerlo”, agregó.

“No, no es así. Panorama y vigilante.pe cumplimos con todas las exigencias de una investigación periodística (...) Lo que para el presidente son aseveraciones maliciosamente atribuidas son, en los hechos, conclusiones de peritajes de dos expertos en dos ramas de la ciencia forense (...) Las puertas de Panorama están abiertas para escuchar las versiones del presidente de la República y el señor Aguilar”, finalizó Cueva.

Cabe recordar que el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció al respecto y recordó que el Ministerio Público tiene una tesis fiscal en la cual pone al presidente de la República, Pedro Castillo, como presunta cabeza de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, enfatizó en que, según la carta enviada por Castillo Terrones a Panamericana Televisión, el reportaje mostrado por Panorama “es un ejercicio abusivo de la libertad de expresión y un intento de desestabilizar a su Gobierno, al margen de afectar su honor y su reputación”.

Por tal motivo, el IPYS consideró que el mandatario tiene derecho a exigir que se dé cuenta de su posición y está en condiciones de aportar información que ayude en el caso, como los nombres de quienes participaron en dicha actividad deportiva.

