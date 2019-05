Rosa Bartra a Salvador del Solar: Que en 15 días resuelva delincuencia y desempleo

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, de Fuerza Popular), dijo que el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, “haría muy bien en ponerse quince días de plazo” para solucionar los principales problemas del país.

“El premier haría muy bien en ponerse quince días de plazo para que resuelva el problema de Lagunas, 15 días para que resuelva el problema de los peajes, 15 días para que resuelva el problema de la delincuencia, 15 días para que resuelva el problema del desempleo. Haríamos muy bien, los poderes se regulan mutuamente”, señaló.

Esto en respuesta a las declaraciones de Salvador del Solar y a la carta que envió para oficializar el pedido de la cuestión de confianza, en el cual señaló que el Ejecutivo consideraría la confianza rechazada si no se aprueba en primera votación los cinco proyectos de ley de la reforma política en esta legislatura.

Hasta el momento, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, todavía no ha confirmado una ampliación de la legislatura que está por terminar a mediados del mes de junio.

En diálogo con los periodistas, la parlamentaria fujimorista señaló que esperará la presentación de Salvador del Solar ante el pleno este martes 4 de junio, donde sustentará la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, para decidir su voto.

“Espero que cuando él [Salvador del Solar] la presente, la arregle [de acuerdo] a la Constitución. Tengo que esperar a que se presente para determinar mi voto. En la anterior cuestión de confianza que pidió el premier [César] Villanueva yo voté en rojo. En esta ocasión decidiré luego de escuchar”, indicó.

De otro lado, Bartra prefirió no referirse a las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien cuestionó que “la cúpula de una bancada”, en alusión a Fuerza Popular, afecte la lucha contra la corrupción, bloquee la reforma política y “contribuya al desprestigio de ese poder del Estado”.

“Hace mucho tiempo que a las expresiones del presidente del Congreso no le hago comentario. En esta ocasión no lo voy a hacer, no voy a referirme a las expresiones del presidente del Congreso”, señaló.

No obstante, la legisladora señaló que Salaverry y todos los presidentes de las comisiones del Congreso tienen “voto discrecional”, es decir, pueden hacer uso de él cada vez que lo consideren necesario.

“Él [Salaverry] pudo haber hecho uso de su voto y hubiéramos tenido un empate y habría obligado a una segunda votación. El presidente perfectamente pudo haber cambiado la situación, no lo hizo, no votó. Deberían preguntarle a él”, subrayó sobre la votación en la Comisión Permanente que archivó la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry.