Rosa Bartra sobre Daniel Salaverry: Somos pares y debemos respeto al Congreso

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, respondió al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, quien la cuestionó por haberle enviado un oficio con “amenazas” por haber autorizado la creación de nuevas bancadas.

“No es verdad lo que dice el presidente (Daniel Salaverry). Nosotros no estamos intimidando, no estamos amenazando, no lo haríamos. ¿Por qué lo haríamos?”, aseguró la congresista en declaraciones a la prensa.

Rosa Bartra insistió en que Salaverry no podría ignorar la decisión que tomó el Consejo Directivo de pedir una opinión consultiva a la Comisión de Constitución antes de acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que interpretaba que un congresista que había renunciado por cuestión de confianza sí podía integrar una nueva bancada.

“Lo que nosotros hemos hecho como Comisión de Constitución es solo decirle al presidente del Congreso que no olvide las decisiones que los estamentos de este Parlamento han tomado. Somos ‘primus inter pares’. Él no es nuestro jefe, somos pares y nos debemos respeto, pero sobre todo le debemos respeto a los estamentos”, añadió la parlamentaria.

El TC emitió un fallo el 10 de julio de este año en el cual declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad contra un cambio en el Reglamento del Congreso que ponía restricciones a los congresistas que renunciaban a una bancada para crear otra.

Con cuatro votos, el TC interpretó que no procedía inconstitucionalidad porque el reglamento no impedía que un parlamentario renuncie “en ejercicio del derecho a la libertad de conciencia”.

En su primera conclusión, el TC declaró “infundada la demanda de inconstitucionalidad respecto al artículo 1 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018-CR, siempre que el artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. De ello se desprende que los parlamentarios en dicha situación podrán conformar un nuevo grupo parlamentario, adherirse a uno ya existente o recurrir a la fórmula de configurar un grupo parlamentario mixto”.

Según Rosa Bartra, esta interpretación que hizo el TC era “inaplicable” y por eso el Consejo Directivo pidió una cuestión previa para que la Comisión de Constitución emita una opinión.

Sobre la demora que criticó Daniel Salaverry, en el sentido que en cinco meses la comisión no emitió opinión alguna, la congresista de Fuerza Popular dijo que se debió a que estuvieron enfocados en las reformas constitucionales.

“Fue él (Daniel Salaverry) quien promovió que se nos pusieran plazos para obligarnos a trabajar y aprobar reformas constitucionales […] Se han aprobado otras leyes. Estamos trabajando y la opinión consultiva estaba lista e iba a ser presentada. Yo lo anuncié”, aseguró Rosa Bartra.