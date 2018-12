Roberto Vieira asegura que un miembro de Fuerza Popular se sumará a su bancada

El congresista no agrupado Roberto Vieira estimó que podrá formar una nueva bancada con otros parlamentarios antes de la quincena de enero del 2019, incluyendo a un nuevo disidente de Fuerza Popular.

“Hay una persona de Fuerza Popular que va a dejar la bancada […] Venimos en conversaciones y espero que antes del 15 de enero esté constituida (la nueva bancada)”, declaró a RPP.

Roberto Vieira señaló que, hasta el momento, no está autorizado por sus futuros colegas de bancada a brindar nombres.

“Tenemos incluso más de cinco miembros porque no solo son los independientes. Todavía no me han autorizado a dar nombres […] No es una decisión mía, sino de esas personas”, comentó el parlamentario.

La nueva bancada que integraría Roberto Vieira en las próximas semanas se sumaría a las nuevas agrupaciones parlamentarias que pidieron ser oficializadas tras la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de permitir la creación de bancadas en respeto al fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Hasta el momento, y luego del pronunciamiento de Daniel Salaverry, se han creado las bancadas Cambio 21 y la Bancada Liberal.