Ricardo Belmont: "No me arrepiento de nada de los venezolanos"

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont, comentó sobre la supuesta cercanía que tuvo su rival en las elecciones municipales, Renzo Reggiardo, con el fujimorismo.

Ello en referencia a Perú Patria Segura (PPS), partido por el que postula Renzo Reggiardo y que en un principio se llamaba Cambio 90, la agrupación política que llevó a Alberto Fujimori a la presidencia en 1990.

“Bueno, él estuvo cercano al fujimorismo. Fundó el partido con Luz Salgado, su padre fue fundador de Cambio 90. Y creo, no estoy seguro, que fue Cambio 90 este partido, que ahora tiene otro nombre”, manifestó, en entrevista con el diario Trome, sobre su principal contendor según las encuestas.

En relación a sus comentarios sobre los ciudadanos venezolanos que migraron al Perú debido a la crisis que vive Venezuela, Ricardo Belmont se reafirmó sus declaraciones y arguyó que se trata de una defensa al peruano.

“No me arrepiento de nada de los venezolanos, porque no he dicho nada malo contra ellos. He defendido al peruano. Si los peruanos no tienen trabajo y el canciller anuncia en un periódico importante de Lima que van a incursionar un millón de venezolanos para quitarles el trabajo a los peruanos, yo muestro mi preocupación […]. Yo soy peruano, primero el Perú, segundo el Perú y después el resto”, sostuvo el ex alcalde de Lima.

Ante una eventual gestión, el candidato de Perú Libertario aseguró que su principal objetivo es cumplir con el plan Metropolitano. Para ello, construirá “tréboles, pasos a desnivel, más corredores viales, reorganizar el transporte, crear una conciencia colectiva de que la educación es fundamental”.

En cuanto a la seguridad ciudadana, manifestó que el municipio debe coordinar con el Ministerio del Interior. “Hay un dicho que reza: ‘No hay contagio más fuerte que el ejemplo’. Si la delincuencia aumenta en las cabezas, la delincuencia va hacia abajo también”, dijo Ricardo Belmont.