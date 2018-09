Ricardo Belmont se entera en vivo de que no habrá debate con Reggiardo

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont, se enteró en vivo de que ya no habrá un debate electoral con Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura, este domingo 30 de setiembre.

“No va a haber debate, nunca me enteré, recién me entero. Me sorprende que no haya debate”, expresó Ricardo Belmont al aclarar que los equipos de campaña de ambos jamás se reunieron para coordinar el encuentro.

Respecto al último sondeo de Datum, que lo ubica en el tercer puesto de la intención de voto en Lima con el 9.7 %, Belmont cuestionó a la empresa encuestadora.

“Datum es una empresa mafiosa a la que Montesinos le daba 30 mil dólares para sacar encuestas a favor de Fujimori. Esa encuestadora sigue con toda la impunidad del mundo después de ser acusada en la Fiscalía y ser salvada no se sabe cómo”, expresó.

También el candidato de Perú Libertario manifestó que “los 20 candidatos se me han colgado del cuello para debatir”, evitando confirmar si asistirá o no a la segunda parte del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este domingo 30.

Finalmente, Belmont aseguró que jamás imaginó qué tan conflictiva iba a ser la relación entre el periodismo y los candidatos en épocas electorales.

“Ahora todo es bronca, peleas, ya no pensamos en Lima, pensamos quién debe ser el candidato y eso maltrata mucho a la ciudadanía. Trato de ser yo mismo, con mis defectos y virtudes, pero no me muestro en época electoral como un santo o un enviado de los dioses. Soy un hombre común y corriente que dice lo que piensa”, remarcó.