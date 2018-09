Ricardo Belmont confirmó que no asistirá al debate municipal del domingo

El candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Perú Libertario, Ricardo Belmont Cassinelli, realizó una conferencia de prensa donde explicó las razones por las cuales decidió no asistir al debate municipal organizado para este domingo 23 de setiembre por el Jurado Nacional de Elecciones, razón por la cual recibirá una amonestación dada por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.

Dio a conocer, en esa línea, que envió una carta a nombre de su agrupación al JNE y consideró que esta es la razón por la cual fue amonestado.

“Hemos tenido algunos problemitas con el JNE por una carta que envié. No pensamos que esta carta, absolutamente respetuosa, iba a tener una respuesta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Yo desconocía como era esta situación legal”, señaló.

Como se recuerda, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral resolvió amonestar al candidato a Belmont Cassinelli por anunciar su negativa a participar en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incumpliendo así las obligaciones que asumió al suscribir el pacto.

En esa línea, Belmont cuestionó que pese a otras faltas éticas cometidas por otros candidatos, haya sido el único al que se le ha amonestado.

“Ha habido otras muestras de falta ética, me han insultado, me han difamado y el JNE no dijo nada y ahí el Tribunal de Honor se olvidó de notificar, de amonestar”, declaró Ricardo Belmont.

En otro momento de su conferencia, el ex burgomaestre explicó por qué no cree en los debates electorales.

“El problema se armó a raíz de una posición que tengo yo desde hace tiempo, y ningún debate ha traído las soluciones que después los candidatos hayan cumplido con la ciudadanía. Los debates sirven para mentir a la gente”, detalló Ricardo Belmont.