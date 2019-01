Raúl Diez Canseco considera que Alfredo Barnechea lo "apuñaló por la espalda"

El ex vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco comentó después de meses a las críticas que recibió por parte de Alfredo Barnechea y señaló que el ex candidato presidencial de Acción Popular deberá ser quien responda sobre su actitud.

“He tenido un cariño inmenso y admiración por Alfredo Barnechea, lo conozco… creí conocerlo. Con Alfredo hemos caminado mucho por el Perú, fui uno de los que más se animó en apoyarlo en la campaña [del 2016]”, recordó Raúl Diez Canseco en una entrevista al diario El Comercio.

“¿Quién puso recursos propios en esa campaña? ¿Qué le pasó a él, por qué a quien lo abrazó y le dio cariño después lo apuñaló por la espalda? Eso pregúntaselo a él”, añadió.

Raúl Diez Canseco consideró que Acción Popular, como cualquier partido político, tiene diferencias de opinión entre sus integrantes, pero indicó que se sintió “defraudado” ante los calificativos que tuvo Alfredo Barnechea sobre él porque fueron críticas basadas en hechos falsos.

“Era totalmente falso. nunca auspicié ni abanderé semejante barbaridad. Fui uno de los que estuvo en desacuerdo [con la candidatura de Luis Valdez] junto con el congresista Edmundo del Águila, a quien Alfredo también atacó equivocadamente. Nosotros impugnamos la candidatura”, aseguró el acciopopulista.

Cabe recordar que en setiembre del 2018, en plena campaña para las elecciones municipales y regionales, Alfredo Barnechea atacó a Raúl Diez Canseco por considerar que estaba impulsando la candidatura de “ladrones”.

“Es un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante a Pucallpa […] Conmigo no habrá narcotraficantes en Acción Popular. ¿Cómo es posible que un señor que tiene crímenes fuera candidato del partido? ¿A qué retrasado mental se le ocurrió eso?”, señaló Barnechea en un evento partidario.

Diez Canseco precisó que desde aquel incidente, no ha tenido un intercambio de palabras directo con el ex candidato presidencial de su partido. “Algún correligionario lo habrá grabado en Arequipa y me sorprendí (con sus declaraciones). Confieso que me resentí y, desde esa fecha, no he vuelto a hablar con él”, manifestó.

También insistió en que no participará en las elecciones internas de Acción Popular, ya sea para escoger al nuevo secretario general del partido, o al próximo candidato presidencial para el 2021. “Una candidatura mía podría tener una discrepancia no mayoritaria y no es el momento para dejar a nadie afuera, sino que todos trabajen”, aseguró.