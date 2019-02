Raúl Castro sobre Lourdes Flores: No creo en su inocencia o culpabilidad

El expresidente del Partido Popular Cristiano (PPC)*Raúl Castro* dijo no creer en la inocencia o culpabilidad de Lourdes Flores Nano, luego de que un exejecutivo de Odebrecht afirmara que la constructora brasileña aportó con US$250,000 dólares en el 2006 y 2010.

“No creo en su inocencia o culpabilidad. Hace dos años renuncié al partido. No me gustaba el sectarismo y la posición doctrinaria, así como la manera de hacer política interna”, dijo en Radio Nacional.

Tras afirmar que incluso vetaron su reelección al Congreso en el 2011, Castro admitió que conoce a Horacio Cánepa y consideró que es “una persona sin escrúpulos que buscó rápidamente llegar al poder”, aprovechando la simpatía que Flores Nano siente por algunas personas.

“No creo que Lourdes [Flores Nano] sea una delincuente, eso me parece absurdo y francamente alucinante, pero sí creo que no es la misma Lourdes que conocí y que ha recibido influencias negativas en los últimos años”, aseveró.

Respecto a lo que debería hacer Flores Nano, Raúl Castro le recomendó: “Ella debe hacer una retrospección y en base a ello tomar una decisión según lo que le dicte su conciencia”.

Si bien dijo que no puede dar fe de las campañas personales de los congresistas, sobre todo de las que no fueron durante su mandato como presidente del PPC, Castro admitió que escuchó rumores de que el mismo grupo que conduce actualmente al partido había recibido aportes de Odebrecht.

“Tampoco me consta porque yo no he investigado el tema y son campañas personales. Sé que algunas compañías que los apoyaron tenían vínculos con Odebrecht”, sentenció el también excongresista.

Como se recuerda, el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra afirmó que le entregaron US$50,000 en dos armadas, la primera de US$20,000 y la segunda de US$30,000, para la campaña electoral del 2006.

El exfunconario también indicó que para los comicios municipales del 2010, Odebrecht también le entregó un aporte de US$200,000 a Lourdes Flores Nano.