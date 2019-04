Rafael Vela: "Jorge Barata no ha dejado de responder ninguna pregunta"

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró este miércoles que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, no se ha abstuvo de dar respuesta a todas las preguntas que le han sido formuladas por la fiscalía, la procuraduría y los abogados de los investigados.

“El señor Barata no ha dejado de responder ninguna pregunta, ninguna interrogante, le han sido formulados esclarecimientos por parte de los abogados defensores que tenían la legitimidad para participar”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Se han respondido las preguntas que los abogados consideraban consustanciales a su derecho a la defensa y en esa medida reitero, pueden, dentro del orden de la espontaneidad tocar sin duda alguna, también de forma transversal los Gobiernos dentro de los cuales la empresa Odebrecht realizó actividades delictivas”, señaló.

Vela Barba indicó que todo lo dicho por el ejecutivo brasileño se sustenta en documentación que la empresa entregará apenas el Poder Judicial homologue el acuerdo de colaboración eficaz.

Explicó, en ese sentido, que alguna variación en cifras de pagos ilícitos se debe a que Barata no había revisado con exhaustividad la información encriptada por la constructora brasileña.

“Lo que sucede es que el señor Barata claramente ha manifestado que las alteraciones de estas cifras corresponden a la información que se ha encontrado en el sistema My Web Day. Ahora que han hecho una pesquisa profunda, lo que han procedido es al reconocimiento de todas estas cifras, por eso la diferencia de algunas cifras que además se sinceran y se incrementan”, manifestó.

“Todo lo dicho por el señor Barata está respaldado en documentación”, remarcó.

Finalmente, el fiscal superior se refirió al audio de la conversación entre el ex viceministro de Justicia Erasmo Reyna, quien fuese abogado del fallecido ex presidente Alan García. Consideró que la grabación de esta charla constituye un acto de “absoluta mala fe” y no descartó emprender alguna medida por este hecho.

“El abogado del señor Jorge Barata, el señor Kauffmann, ha hecho una expresión de protesta dentro del desarrollo del interrogatorio por la violación del sigilo y las condiciones dentro de las cuales esta grabación se ha propalado”, reveló.

“Esto revela una absoluta mala fe respecto a lo que nosotros habíamos respetado respecto a lo que la autoridad brasileña decide. En este momento estamos abocados en los interrogatorios y no hemos pensado aún en tomar una medida al respecto”, acotó.