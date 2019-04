Rafael Vela asegura que siempre se ha priorizado el estado de salud de PPK

El coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que nunca se han desentendido de la salud del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, para quien recientemente se dictó arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva por el plazo de 36 meses.

“En el caso del señor Kuczynski, nosotros siempre hemos estado absolutamente priorizados respecto a lo que ha sido su salud. Nunca nos hemos desentendido de ella”, manifestó a la prensa.

Rafael Vela insistió en que esta variación de la medida no significa que no existen elementos de convicción para una orden de una prisión preventiva, sino que se está priorizando el estado de salud del ex presidente, quien fue operado el último sábado.

“Nosotros siempre hemos sostenido lo mismo, es decir, que existen graves y fundados elementos de convicción en el caso del señor Kuczynski de que existían todos los presupuestos de la prisión preventiva, pero que estos son relativizados cuando la condición de salud así lo justifica”, dijo.

“En términos del caso, el Ministerio Público no ha dado marcha atrás en ninguno de sus fundamentos para haber requerido la prisión preventiva del señor Kuczynski”, agregó.

Finalmente, el coordinador del equipo especial manifestó que se han respetado los informes médicos que establecían los riesgos de salud de Pedro Pablo Kuczynski.

“El estado de salud es el que define para el Ministerio Público una variación de esta medida y, en ese sentido, se han respetado escrupulosamente los procedimientos legales y los informes médicos correspondientes”, dijo.

Como se recuerda, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz. En su lugar dispuso la medida de detención domiciliaria por el mismo periodo.

Asimismo, se estableció que el ex gobernante cumpla con una serie de reglas de conducta y el pago de una caución de cien mil soles.