Presidente de México lamentó en Twitter el suicidio de Alan García

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este jueves el suicidio del ex mandatario Alan García Pérez minutos antes de ser detenido por el caso Odebrecht, y lo relacionó con la “corrupción” y el “neoliberalismo”.

“Lamento el suicidio del expresidente de Perú Alan García y todo alrededor del caso Odebrecht. La corrupción es la nueva peste del mundo”, publicó este jueves el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

El día de ayer tras conocerse el fallecimiento de García Pérez, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo de Bolivia, Evo Morales, se expresaron este miércoles tras el fallecimiento del líder aprista en el hospital Casimiro Ulloa de Lima.

“Lamento profundamente la trágica muerte del ex presidente de Perú **Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia”, aseguró el mandatario de Chile a través de Twitter.



Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró consternado por la muerte de Alan García.

“Conmovidos con la muerte del ex presidente de Perú, Alan García. Nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba”, indicó.

Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.